Минобороны сообщило о двух сбитых дронах над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел 6 февраля в промежутке с 16:00 до 20:00 мск. Дежурные расчеты ПВО сбили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Средства ПВО уничтожили над Россией 38 украинских беспилотников

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры