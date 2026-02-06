Минобороны сообщило о двух сбитых дронах над Курской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Инцидент произошел 6 февраля в промежутке с 16:00 до 20:00 мск. Дежурные расчеты ПВО сбили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
