В Кремле опровергли проведение новых переговоров по Украине в США
Проведение нового раунда переговоров по украинскому урегулированию в США не планируется, и такие обсуждения не велись. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
При этом он отметил, что новый раунд переговоров ожидается в ближайшее время, однако точная дата пока не определена. По его словам, конкретных договоренностей о сроках проведения встречи сейчас нет. Он подчеркнул, что информация о дате будет озвучена позднее, когда появится соответствующее решение.
4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров по урегулированию на Украине. По итогам встречи стороны заявили о готовности продолжить контакты в ближайшее время.
Изначально новый раунд планировалось провести 1 февраля и в двустороннем формате — между представителями России и Украины, без участия американских переговорщиков. Однако встречу в последний момент перенесли на несколько дней, передает «Радиоточка НСН».
