В Кремле опровергли проведение новых переговоров по Украине в США

Проведение нового раунда переговоров по украинскому урегулированию в США не планируется, и такие обсуждения не велись. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

При этом он отметил, что новый раунд переговоров ожидается в ближайшее время, однако точная дата пока не определена. По его словам, конкретных договоренностей о сроках проведения встречи сейчас нет. Он подчеркнул, что информация о дате будет озвучена позднее, когда появится соответствующее решение.