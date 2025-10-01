«Это общая тенденция по ресторанному рынку во всех регионах России. У нас сегодня идет снижение ресторанов среднего ценового сегмента и прирост фастфуда. Визуально ресторанов вроде становится больше за счет фастфуда, но один ресторан по выручке и количеству сотрудников стоит, как правило, 80 точек фастфуда. Это совсем не то, что мы хотим, потому что все-таки рестораны среднего ценового формата – это наша гордость. Сегодня среднемосковский ресторан выше по уровню, чем среднепарижский», - рассказал он.

По словам Миронова, основная проблема в том, что в РФ практически не готовят персонал на ресторанов.

«Одновременно несколько факторов влияют на снижение числа ресторанов среднего ценового сегмента. Во-первых, потребитель перемещается в более демократичный сегмент. Во-вторых, серьезная нехватка сотрудников. Мы просто не готовим сотрудников для кухни, а официантов вообще больше не учим. Заведений, которые обучают официантов, практически нет, а директоров и менеджеров готовят только «Вышка», и РАНХиГС», - отметил Миронов.

При этом отвечая на вопрос о том, где же все-таки вкуснее: в Москве или в Петербурге, Миронов деликатно заметил, что в двух городах совершенно разный подход к этому бизнесу, но столица имеет преимущество в более интересных ресторанных концепциях.

«Когда московские бизнесмены заходят в Санкт-Петербург, у них не получается. И наоборот. Слишком разные школы, разные потребности. Питер очень гастрономичен, очень много маленьких, интересных ресторанчиков, очень вкусных. Но я считаю, что Москва за счет своего размера и огромного количества ресторанов в итоге имеет более интересные концепции», - подытожил он.

Ранее председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина заявила НСН, что на Невском проспекте в Санкт-Петербурге убрали все летние веранды по совершенно мнимой причине – чтобы расширить зону прохода на улицах, и даже действующие договоры не спасли честных предпринимателей.