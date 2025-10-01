В Москве назвали причины кризиса ресторанного бизнеса
Сергей Миронов заявил НСН, что в России наблюдается сильнейший спад спроса на рестораны среднего сегмента из-за развития фастфуда, хотя качественные рестораны - это гордость России.
В России снижается число качественных ресторанов среднего ценового сегмента из-за открытия на их месте точек фастфуда, к тому же практически перестали обучать персонал для ресторанного бизнеса. Об этом НСН рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
С января по сентябрь 2025 года на Невском проспекте в Санкт-Петербурге закрылось больше заведений общепита, чем открылось: 11 прекратили работу, а появилось лишь 8 новых, пишет РБК. Директор департамента торговой недвижимости NF Group сообщила, что это, в частности, связано с запретом городских властей на размещение летних веранд, что привело к снижению доли общепита. Миронов отметил, что эта тенденция касается не только Петербурга.
«Это общая тенденция по ресторанному рынку во всех регионах России. У нас сегодня идет снижение ресторанов среднего ценового сегмента и прирост фастфуда. Визуально ресторанов вроде становится больше за счет фастфуда, но один ресторан по выручке и количеству сотрудников стоит, как правило, 80 точек фастфуда. Это совсем не то, что мы хотим, потому что все-таки рестораны среднего ценового формата – это наша гордость. Сегодня среднемосковский ресторан выше по уровню, чем среднепарижский», - рассказал он.
По словам Миронова, основная проблема в том, что в РФ практически не готовят персонал на ресторанов.
«Одновременно несколько факторов влияют на снижение числа ресторанов среднего ценового сегмента. Во-первых, потребитель перемещается в более демократичный сегмент. Во-вторых, серьезная нехватка сотрудников. Мы просто не готовим сотрудников для кухни, а официантов вообще больше не учим. Заведений, которые обучают официантов, практически нет, а директоров и менеджеров готовят только «Вышка», и РАНХиГС», - отметил Миронов.
При этом отвечая на вопрос о том, где же все-таки вкуснее: в Москве или в Петербурге, Миронов деликатно заметил, что в двух городах совершенно разный подход к этому бизнесу, но столица имеет преимущество в более интересных ресторанных концепциях.
«Когда московские бизнесмены заходят в Санкт-Петербург, у них не получается. И наоборот. Слишком разные школы, разные потребности. Питер очень гастрономичен, очень много маленьких, интересных ресторанчиков, очень вкусных. Но я считаю, что Москва за счет своего размера и огромного количества ресторанов в итоге имеет более интересные концепции», - подытожил он.
Ранее председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина заявила НСН, что на Невском проспекте в Санкт-Петербурге убрали все летние веранды по совершенно мнимой причине – чтобы расширить зону прохода на улицах, и даже действующие договоры не спасли честных предпринимателей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макрон: ЕС наращивает возможности в сфере дронов и противодроновой обороны
- От Кончаловского до Козловского: Какие сериалы смотреть в октябре
- Названы приложения для экстренной очистки памяти телефона
- Первая чемпионка мира из России высказалась о будущем Валиевой
- В Белгородской области при атаках ВСУ загорелись автомобили и дома
- В Канаде один человек погиб при стрельбе в кофейне
- Губернатор Курской области предупредил о риске топливного ажиотажа
- Автоэксперт объяснил, как обезопасить себя при покупке автомобиля с пробегом
- СК направил в суд дело о хищении имущества Минобороны
- В Дагестане при взрыве газа в кафе пострадали четыре человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru