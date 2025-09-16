«В последние годы мы наблюдаем, что в торговых центрах сокращается число магазинов одежды, обуви, это связано с ростом оборота онлайн-торговли на 10%. Уход иностранных брендов тоже влияет на этот процесс. Мы видим, что увеличивается доля развлечений. Люди ходят в ТЦ в кино, в детские центры, в рестораны. Еда – это основной источник эмоций, заказать еду домой – это все-таки другое ощущение. Поэтому фудхоллы здесь идеально ложатся в новую концепцию увеличения доли развлечения и общения в торговых центрах», - пояснил он.

По его словам, торговые центры будут активно заполнять пространства фудхоллами, где могут проводиться мероприятия с участием артистов.

«Поэтому мы видим такое большое развитие фудхоллов. Торговые центры сейчас будут подстраиваться под тренды, они будут делать ставку на фудхоллы. Многие фудхоллы также ставят сцену, проводят мероприятия, приглашают артистов и так далее. Фудхоллов будет все больше. Посещаемость торговых центров сейчас растет на 3-5%, но продажи будут уменьшаться», - добавил собеседник НСН.

В Россию заходят новые европейские бренды, что может стать толчком для ушедших крупных игроков, но «массового» возращения не будет, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

