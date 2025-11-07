Для сетевых ресторанов главное представить свой бренд на Патриарших прудах, а зарабатывать они могут с других точек. Все остальные обречены на провал, рассказал основатель сети «Крошка-Картошка» Андрей Конончук в разговоре с НСН.



Фешенебельный московский район Патриаршие пруды стремительно теряет рестораны. За последний год уже 11 заведений покинуло эту улицу. Вместо них открываются сетевые заведения и бутики с одеждой. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Конончук предсказал будущее бизнес-точек.

