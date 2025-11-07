На Патриках не заработать: Почему рестораны покидают центр Москвы
Высокая аренда выгоняет единичные рестораны с Патриарших прудов, но не грозит сетевым местам, заявил НСН Андрей Конончук.
Для сетевых ресторанов главное представить свой бренд на Патриарших прудах, а зарабатывать они могут с других точек. Все остальные обречены на провал, рассказал основатель сети «Крошка-Картошка» Андрей Конончук в разговоре с НСН.
Фешенебельный московский район Патриаршие пруды стремительно теряет рестораны. За последний год уже 11 заведений покинуло эту улицу. Вместо них открываются сетевые заведения и бутики с одеждой. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Конончук предсказал будущее бизнес-точек.
«Некоторые концепции просто не выживают. Убытки могут себе позволить сетевые предприятия, потому что они компенсируют их с других точек, зато получат представленность: “мы есть на Патриарших прудах”. А единичные представители уходят с рынка, потому что они не могут терпеть отсутствие прибыли. Все продиктовано правилам рынка. Вместо ресторанов уже открылись модные магазины. Но там такая бодрящая аренда, что через год-два и они начнут закрываться», — указал он.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов объяснил НСН, почему рестораны на Патриарших прудах закрываются.
