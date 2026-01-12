Для этого были применены две ракеты. Военные целенаправленно «охотились» за этой целью. Как заявил командир зенитной бригады полковник Алексей Жирков, российские системы ПВО превосходят западные.

Он назвал американский Patriot «очень старой разработкой», в то время как отечественные комплексы обладают лучшими тактико-техническими характеристиками, адаптируются под новые угрозы и имеют реальный боевой опыт. Комплекс С-300В4 надежно прикрывает войска и объекты, уничтожая весь спектр угроз – от самолетов до высокоточного оружия.

