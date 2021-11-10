«Тяга к запретам»: Лысаков раскритиковал ограничение скорости до 50 км/ч в центре Москвы

Вячеслав Лысаков сказал НСН, что не слышал об увеличении количества смертельных случаев с пешеходами на Бульварном кольце, но похвалил Дептранс за заботу о них.

Снижение максимальной скорости на Бульварном кольце Москвы до 50 км/ч ухудшит ситуацию с пробками и вряд ли пойдет на пользу пешеходам, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-депутат Госдумы и автоэксперт Вячеслав Лысаков.

Ранее в среду Дептранс Москвы сообщил, что скорость движения автомобилей по Бульварному кольцу, Цветному бульвару, Остоженке, Маросейке и ряду других соседних улиц будет снижена с 60 до 50 км/ч. Эти меры призваны уменьшить смертность пешеходов в ДТП, а также уменьшить шум и количество вредных выхлопов.

«Как на войне». Шкуматов назвал три причины высокой смертности на российских дорогах

«На пробках это отразится в худшую сторону, на безопасности – в неизвестную, потому что я не слышал, чтобы на Бульварном кольце росло число наездов на пешеходов. Забота о пешеходах – это похвально. Если у Дептранса есть настораживающие цифры, то это могло бы быть основанием для принятия мер, но не обязательно - снижения скоростного порога. Если человек не соблюдает ограничения скорости, то он при любом ограничении может мчаться как ненормальный», - сказал Лысаков.

При этом он высказал мнение, что ужесточение штрафов за превышение скорости - это малоэффективный способ борьбы с нарушителями.

«Для того, чтобы водители были законопослушны, уже достаточно повышать штрафы и санкции к нарушителям. У нас сегодня велика тяга к репрессивным действиям ужесточающего характера, хотя зачастую на сознание водителя действует не величина штрафа, а, например, позитивная социальная реклама, талантливо снятые ролики. КПД этапа ужесточения очень низок, надо искать другие формы воздействия на людей, формируя стереотип законопослушного поведения. Здесь есть огромный потенциал, которое государство никак не использует, к сожалению», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

«Дойные коровы?» Автомобилисты возмущены повышением цен на платные дороги

По данным Дептранса Москвы, тяжесть последствий в ДТП напрямую зависит от скорости. В ведомстве приводят статистику, согласно которой при скорости автомобилей выше 50 км/ч вероятность смертельного исхода в ДТП превышает 90%, а при скорости 30 км/ч участники аварии в 90% случаев отделываются легкими травмами.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов объяснял «Радиоточке НСН», что привело к отмене в России штрафов за превышение средней скорости.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилистыМоскваВячеслав Лысаков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры