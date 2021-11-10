«Тяга к запретам»: Лысаков раскритиковал ограничение скорости до 50 км/ч в центре Москвы

«На пробках это отразится в худшую сторону, на безопасности – в неизвестную, потому что я не слышал, чтобы на Бульварном кольце росло число наездов на пешеходов. Забота о пешеходах – это похвально. Если у Дептранса есть настораживающие цифры, то это могло бы быть основанием для принятия мер, но не обязательно - снижения скоростного порога. Если человек не соблюдает ограничения скорости, то он при любом ограничении может мчаться как ненормальный», - сказал Лысаков.

При этом он высказал мнение, что ужесточение штрафов за превышение скорости - это малоэффективный способ борьбы с нарушителями.

«Для того, чтобы водители были законопослушны, уже достаточно повышать штрафы и санкции к нарушителям. У нас сегодня велика тяга к репрессивным действиям ужесточающего характера, хотя зачастую на сознание водителя действует не величина штрафа, а, например, позитивная социальная реклама, талантливо снятые ролики. КПД этапа ужесточения очень низок, надо искать другие формы воздействия на людей, формируя стереотип законопослушного поведения. Здесь есть огромный потенциал, которое государство никак не использует, к сожалению», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».