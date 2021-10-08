«Как на войне». Шкуматов назвал три причины высокой смертности на российских дорогах

Также Шкуматов призвал не забывать о безопасности пешеходов, которые являются полноправными участниками дорожного движения.

«Третья проблема – это безопасный переход дороги пешеходами. Это можно и нужно делать с помощью светофоров с вызывной кнопкой. Нам надо уходить от нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах и переходить к регулируемым. Потому что пешеходы, которые переходят дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам, особенно это касается многополосных дорог, очень сильно рискуют и довольно часто попадают в ДТП», - рассказал он.

Накануне Владимир Путин дал поручение снизить смертность на дорогах России.

«Мы не можем на дорогах терять столько людей как при военных действиях», — отметил российский лидер на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Он также заявил о необходимости развития санитарной авиации, оказания помощи пострадавшим в первый час после ДТП.

