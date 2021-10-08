«Как на войне». Шкуматов назвал три причины высокой смертности на российских дорогах
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» объяснил, как выполнить новое поручение президента по снижению количества ДТП.
Россия по количеству смертельных ДТП обходит ряд европейских стран из-за несовершенства дорог и транспортной инфраструктуры, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов.
«У нас смертность на дорогах находится на довольно высоком уровне относительно стран Европы, но, если говорить про среднемировые показатели, то мы несильно выбиваемся из этих значений. У нас основная проблема, если посмотреть на те факторы, которые приводят к тому, что смертность выше, чем во многих странах, это, конечно, несовершенство дорог, дорожно-транспортной инфраструктуры», - заметил Шкуматов.
По его словам, основными «виновниками» высоких показателей смертности в ДТП по стране стоит признать барьерное ограждение и искусственное освещение, точнее – их отсутствие.
«Прежде всего я бы сказал, что это отсутствие барьерных ограждений для разделения встречных потоков, а также отсутствие искусственного освещения. На дорогах, где устанавливается барьерное ограждение, то есть устанавливается отбойник, смертность падает, конечно, не до нуля, но падает до 80%. Практически три четверти аварий происходят либо в темное время суток, либо в условиях ограниченной видимости», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Также Шкуматов призвал не забывать о безопасности пешеходов, которые являются полноправными участниками дорожного движения.
«Третья проблема – это безопасный переход дороги пешеходами. Это можно и нужно делать с помощью светофоров с вызывной кнопкой. Нам надо уходить от нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах и переходить к регулируемым. Потому что пешеходы, которые переходят дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам, особенно это касается многополосных дорог, очень сильно рискуют и довольно часто попадают в ДТП», - рассказал он.
Накануне Владимир Путин дал поручение снизить смертность на дорогах России.
«Мы не можем на дорогах терять столько людей как при военных действиях», — отметил российский лидер на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
Он также заявил о необходимости развития санитарной авиации, оказания помощи пострадавшим в первый час после ДТП.
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