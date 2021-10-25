«Дойные коровы?» Автомобилисты возмущены повышением цен на платные дороги

Перспектива повышения цен за проезд по платным автодорогам вызывает возмущение у всего автомобильного сообщества, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-депутат Госдумы и автоэксперт Вячеслав Лысаков.

Ранее был обнародован проект постановления правительства РФ, разработанный в Минтрансе, в котором говорится о необходимости увеличить тарифы за проезд по платным дорогам в России, чтобы обеспечить окупаемость новых проектов госкомпании «Автодор».