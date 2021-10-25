«Дойные коровы?» Автомобилисты возмущены повышением цен на платные дороги

Вячеслав Лысаков рассказал НСН о масштабах коррупции при строительстве платных дорог и пожаловался на «платные пробки».

Перспектива повышения цен за проезд по платным автодорогам вызывает возмущение у всего автомобильного сообщества, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-депутат Госдумы и автоэксперт Вячеслав Лысаков.

Ранее был обнародован проект постановления правительства РФ, разработанный в Минтрансе, в котором говорится о необходимости увеличить тарифы за проезд по платным дорогам в России, чтобы обеспечить окупаемость новых проектов госкомпании «Автодор».

Минтранс предложил повысить максимальную цену за проезд по платным дорогам
«Конечно, никто из числа здравомыслящих людей и автомобильного сообщества не будет поддерживать эти меры. Ничего, кроме возмущения, это не вызовет. Цены и так уже задрали до небес для передвижения по платным дорогам. Самое легкое – взять и повысить стоимость проезда. Принимают и озвучивают эти решения временщики, люди, у которых отсутствует государственное мышление. Им главное поставить галочку, выполнить планы, которые нарисовало ведомство, отчитаться о принятых мерах, принять то решение, которое не требует работы мозга, и все. То есть пройти по пути наименьшего сопротивления», - считает Лысаков.

Он посоветовал Минтрансу не «доить» автомобилистов, а искать деньги с помощью борьбы с коррупцией.

«А какие деньги воруются во время дорожного строительства? В 2019 году был арестован Сергей Кельбах, глава "Автодора" – госкомпании, которая занимается платными дорогами. Генпрокуратура предъявила ему обвинение в нецелевом расходовании 75 млрд рублей. Вот где ресурсы у Минтранса. Пусть они добиваются того, чтобы деньги не разворовывали из бюджета на строительстве дорог, а не драли очередные деньги с автовладельцев, принимая их за дойных коров. Но проще всего поднять цены за проезд на платных дорогах», - подчеркнул депутат Госдумы прошлого созыва.

Лысаков также раскритиковал то, как функционирую платные дороги сейчас.

«Платные дороги имеют такие же ограничения скоростного режима, как и бесплатные. То есть ты за свои же деньги едешь с меньшей скоростью, чем это могло бы быть с учетом категорийности данной дороги. Стоят камеры, которые следят за нарушением очень скромного скоростного режима – 90 и иногда 110 км/ч. Так за что же мы платим, если дорога вполне позволяет ехать со скоростью не менее 130 км/ч? Более того, на некоторых платных дорогах устраивают плановые ремонты. Я сам, проезжая недавно по М4, был крайне удивлен, что, заплатив деньги, люди попадали в платную пробку на 30-40 минут. Это называется навязывание платной услуги. Если уж вы делаете ремонт, не берите с людей деньги на его время, а так это самое настоящее мошенничество», - подчеркнул автоэксперт.

Он назвал «преступлением» акцент на платных дорогах в то время, когда в России не хватает миллиона километров бесплатных.

«Сапсаном» дешевле: Шкуматов не видит смысла в платных дорогах с новыми тарифами
«С учетом того, что в России не хватает не менее миллиона километров дорожной сети, говорить о приоритете платных дорог – просто преступление. Государство обязано обеспечить граждан дорогами. А мы, к сожалению, несмотря на те фантастические деньги, которые качают из автовладельцев, до сих пор имеем дефицит протяженности дорожной сети не менее одного миллиона километров. А здесь предлагаются меры, решающие проблемы Минтранса за счет наших карманов», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов сказал НСН, что, перегнув палку по стоимости платного проезда, можно столкнуться с оттоком «автомобильных туристов», для которых будет дешевле полететь в Турцию, чем ехать на машине в Крым или в Сочи.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Вячеслав ЛысаковДорогиАвтомобилисты
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