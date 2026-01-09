Петербург обновил зимний максимум снежного покрова

По его словам, высота сугробов в Северной столице 9 января достигла 23 см, что на 1 см больше, чем днём ранее.

«Таков теперь максимум высоты снежного покрова в городе на Неве с начала нынешней зимы», — заключил эксперт.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что из-за циклона к вечеру пятницы в Москве образуются сугробы высотой до 65 см. По его словам, это будет абсолютный рекорд высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

