Петербург обновил зимний максимум снежного покрова
В Санкт-Петербурге был обновлён зимний максимум снежного покрова. Как пишет РБК, об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, высота сугробов в Северной столице 9 января достигла 23 см, что на 1 см больше, чем днём ранее.
«Таков теперь максимум высоты снежного покрова в городе на Неве с начала нынешней зимы», — заключил эксперт.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что из-за циклона к вечеру пятницы в Москве образуются сугробы высотой до 65 см. По его словам, это будет абсолютный рекорд высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
