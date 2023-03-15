Основатель SuperJob: Вид на жительство для IT-специалистов не привлечет их в Россию
Россию ждет катастрофический дефицит айтишников, а новая инициатива МВД позволит привлечь двух-трех специалистов, сказал в эфире НСН Алексей Захаров.
Упрощение получения вида на жительство для IT-специалистов не сможет решить проблему их дефицита в России, заявил в интервью НСН основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.
Ранее в МВД России сообщили об упрощении процедуры получения вида на жительство в РФ для иностранцев, являющихся специалистами в сфере информационных технологий.
«Сама по себе инициатива замечательная, она должна быть распространена не только на IT, но и на других высококвалифицированных специалистов, но поможет ли это как-то решить дефицит? Нет, никак, это вообще не повлияет ни на что. Мы ежегодно теряем тысячи IT-специалистов, уезжающих работать в зарубежные компании, или находящихся России, но работающих на зарубежные компании. С началом СВО этот поток увеличился, уехало огромное количество, десятки тысяч специалистов, а эта инициатива позволит привлечь двух-трех человек, может быть даже восемь, но мы-то теряем десятки тысяч», - сказал Захаров.
По его мнению, в ближайшие 20-лет Россию ждет катастрофический дефицит айтишников, если их не начнут обучать еще с первого класса.
«Предложений очень много, при этом у нас уже давно нет отдельной IT-отрасли. Есть строительство, связанное с IT, госуправление – сплошное IT, медицина и сельское хозяйство – тоже IT, у нас теперь всё IT, поэтому такие специалисты нужны во всех отраслях. Соответственно, их надо готовить в десятки раз больше, но не на курсах, не в вузе, а в детском саду еще, в первом классе, надо вкладываться в образование, но пока ни одного решения на эту тему не принято. В ближайшие 20 лет дефицит IT-специалистов будет катастрофически нарастать просто по тому, что мы не собирались и не собираемся вкладываться в их образование», - заключил собеседник НСН.
По данным «Коммерсанта», спрос на программу льготной ипотеки для IT-специалистов оказался ниже ожиданий Минцифры. Это связано со сложностью получения кредита, а также с тем, что ряд IT-компаний развивают собственные ипотечные программы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- СМИ: У открывшего стрельбу из квартиры россиянина обнаружили опухоль мозга
- Масштабная воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
- СМИ: Raiffeisen Bank International хочет поменяться активами со Сбербанком
- Нарусова рассказала, почему проголосовала против закона о дискредитации СВО
- РФС объявил дату старта основного этапа Чемпионата по интерактивному футболу
- Украина получит новый пакет военной помощи от Дании на $150 миллионов
- Подмосковного педофила-убийцу отправили в колонию на 24 года
- Песков не стал комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе
- Песков: Путину доложили о ситуации с американским беспилотником над Черным морем
- Цена нефти марки Brent упала ниже 76 долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru