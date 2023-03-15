Основатель SuperJob: Вид на жительство для IT-специалистов не привлечет их в Россию

Упрощение получения вида на жительство для IT-специалистов не сможет решить проблему их дефицита в России, заявил в интервью НСН основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

Ранее в МВД России сообщили об упрощении процедуры получения вида на жительство в РФ для иностранцев, являющихся специалистами в сфере информационных технологий.