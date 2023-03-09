Греф: дефицит IT-специалистов после двух волн оттока в Сбербанке ликвидирован

После прошедших в прошлом году двух волн оттока IT-специалистов дефицит таких сотрудников практически полностью ликвидирован. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, сообщает РБК.

При этом, он не стал уточнять, когда произошли эти волны.

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Греф также отметил, что сейчас Сбербанк укомплектован сотрудниками даже лучше, чем до возникновения «всей этой ситуации».

Ранее, как сообщала НСН, Сбербанк освободит участников СВО от комиссий за переводы.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СотрудникиСбербанкIt-специалистыГерман Греф
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