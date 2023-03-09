Греф: дефицит IT-специалистов после двух волн оттока в Сбербанке ликвидирован
9 марта 202315:58
После прошедших в прошлом году двух волн оттока IT-специалистов дефицит таких сотрудников практически полностью ликвидирован. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, сообщает РБК.
При этом, он не стал уточнять, когда произошли эти волны.
Греф также отметил, что сейчас Сбербанк укомплектован сотрудниками даже лучше, чем до возникновения «всей этой ситуации».
Ранее, как сообщала НСН, Сбербанк освободит участников СВО от комиссий за переводы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru