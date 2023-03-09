Греф: дефицит IT-специалистов после двух волн оттока в Сбербанке ликвидирован

После прошедших в прошлом году двух волн оттока IT-специалистов дефицит таких сотрудников практически полностью ликвидирован. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, сообщает РБК.

При этом, он не стал уточнять, когда произошли эти волны.