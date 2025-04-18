Попавший под украинские санкции Куклачев пригласил Зеленского на свой спектакль
18 апреля 202518:06
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев заявил ТАСС, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ввёл против него санкции, следует посетить его цирковой спектакль.
По его словам, это позволит украинскому лидеру «вспомнить о настоящих человеческих ценностях, которые он, к сожалению, забыл».
«Господин Зеленский! Рекомендую, посетите наш добрый спектакль», - сказал Куклачев.
Ранее Зеленский подписал указ о персональных 10-летних санкциях против 20 российских деятелей культуры и спорта, в том числе Куклачева, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru