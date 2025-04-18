Попавший под украинские санкции Куклачев пригласил Зеленского на свой спектакль

По его словам, это позволит украинскому лидеру «вспомнить о настоящих человеческих ценностях, которые он, к сожалению, забыл».

«Господин Зеленский! Рекомендую, посетите наш добрый спектакль», - сказал Куклачев.

Ранее Зеленский подписал указ о персональных 10-летних санкциях против 20 российских деятелей культуры и спорта, в том числе Куклачева, сообщает RT.