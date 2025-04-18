Попавший под украинские санкции Куклачев пригласил Зеленского на свой спектакль

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев заявил ТАСС, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ввёл против него санкции, следует посетить его цирковой спектакль.

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По его словам, это позволит украинскому лидеру «вспомнить о настоящих человеческих ценностях, которые он, к сожалению, забыл».

«Господин Зеленский! Рекомендую, посетите наш добрый спектакль», - сказал Куклачев.

Ранее Зеленский подписал указ о персональных 10-летних санкциях против 20 российских деятелей культуры и спорта, в том числе Куклачева, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЦиркВладимир ЗеленскийСанкцииЮрий Куклачёв

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