СМИ: Жительница Перми получила 400 тысяч рублей от химчистки из-за испорченной куртки
Суд присудил пермячке компенсацию в 400 тысяч рублей из-за севшей куртки, сообщило издание «Текст».
По материалам дела, женщина отдала в химчистку свою вещь марки Brunello Cucinelli стоимостью 2 800 долларов еще осенью 2023. Куртка сильно уменьшилась в размерах и деформировались, когда она пришла ее забирать. Выяснилось, что работники проигнорировали рекомендации по уходу за одеждой.
В ходе следствия, оказалось, что изделие было довольно поношенным. Оно имело износ не менее 50%, а значит могло легко подвергнуться деформации и измениться в размерах, отмечается в публикации. Тем не менее, суд поддержал исковое заявление жительницы Перми.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru