СМИ: Жительница Перми получила 400 тысяч рублей от химчистки из-за испорченной куртки

По материалам дела, женщина отдала в химчистку свою вещь марки Brunello Cucinelli стоимостью 2 800 долларов еще осенью 2023. Куртка сильно уменьшилась в размерах и деформировались, когда она пришла ее забирать. Выяснилось, что работники проигнорировали рекомендации по уходу за одеждой.

В ходе следствия, оказалось, что изделие было довольно поношенным. Оно имело износ не менее 50%, а значит могло легко подвергнуться деформации и измениться в размерах, отмечается в публикации. Тем не менее, суд поддержал исковое заявление жительницы Перми.

Ранее суд встал на сторону главы Wildberries Татьяны Ким в деле о разводе, напоминает НСН.



