Россиянин Миранчук вошёл в ТОП-10 самых дорогих игроков американской лиги

Российский футболист Алексей Миранчук вошёл десятку самых дорогих игроков американской лиги MLS по версии авторитетного портала Transfermarkt.

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Согласно обновлённому рейтингу, рыночная стоимость полузащитника, который играет за «Атланту Юнайтед», на данный момент составляет 10 млн евро - это девятый результат.

На первое место Transfermarkt поставил Лионеля Месси, выступающего за «Интер Майами» (20 млн евро). Также в ТОП-3 вошли Рики Пуч из «Лос-Анджелес Гэлакси» (20 млн евро) и одноклубник Миранчука Эммануэль Латте Лат (18 млн евро).

Ранее стало известно, что выступающий за клуб «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин больше всех заработал по контрактам за карьеру в НХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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