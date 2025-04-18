Россиянин Миранчук вошёл в ТОП-10 самых дорогих игроков американской лиги
Российский футболист Алексей Миранчук вошёл десятку самых дорогих игроков американской лиги MLS по версии авторитетного портала Transfermarkt.
Согласно обновлённому рейтингу, рыночная стоимость полузащитника, который играет за «Атланту Юнайтед», на данный момент составляет 10 млн евро - это девятый результат.
На первое место Transfermarkt поставил Лионеля Месси, выступающего за «Интер Майами» (20 млн евро). Также в ТОП-3 вошли Рики Пуч из «Лос-Анджелес Гэлакси» (20 млн евро) и одноклубник Миранчука Эммануэль Латте Лат (18 млн евро).
Ранее стало известно, что выступающий за клуб «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин больше всех заработал по контрактам за карьеру в НХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru