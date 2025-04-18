Россиянин Миранчук вошёл в ТОП-10 самых дорогих игроков американской лиги

Согласно обновлённому рейтингу, рыночная стоимость полузащитника, который играет за «Атланту Юнайтед», на данный момент составляет 10 млн евро - это девятый результат.

На первое место Transfermarkt поставил Лионеля Месси, выступающего за «Интер Майами» (20 млн евро). Также в ТОП-3 вошли Рики Пуч из «Лос-Анджелес Гэлакси» (20 млн евро) и одноклубник Миранчука Эммануэль Латте Лат (18 млн евро).

Ранее стало известно, что выступающий за клуб «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин больше всех заработал по контрактам за карьеру в НХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

