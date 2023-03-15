В России упростили получение вида на жительство для иностранных IT-специалистов
Российские власти упростили процедуру трудоустройства и получения вида на жительство для иностранных IT-специалистов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Отмечается, что зарубежные специалисты могут без разрешения на работу или патента заключать трудовой или гражданско-правовой договор с организациями, которые работают в сфере информационных технологий и имеют документ о соответствующей госаккредитации.
«Иностранному ИT-специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в аккредитованной ИТ-компании, а также членам его семьи ... предоставлено право на получение вида на жительство в Российской Федерации без срока действия в упрощенном порядке», — приводит слова Волк РИА Новости.
Для получения ВНЖ иностранному специалисту и его близким следует обратиться в подразделение по вопросам миграции органа МВД по месту постоянного проживания. Заявление о выдаче российского вида на жительство рассмотрят в течение 3 месяцев.
Между тем в Госдуме предложили восстановить право на упрощенное получение гражданства РФ для проживающих в стране граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, пишет RT.
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