Россиян призвали не ждать возвращения нормальных ставок по кредитам

По его мнению, на заседании 25 апреля Центробанк РФ, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%, а это значит, что снижения кредитных ставок, например, до 10%, в обозримом будущем не произойдёт.

«Есть благоприятные признаки... Но годовые темпы роста цен всё ещё высоки, внешнерыночные условия существенно ухудшились, на геополитическом треке по-прежнему преобладает неопределенность», - добавил эксперт.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, ключевая ставка может «на какое-то время задержаться» на уровне 21%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».