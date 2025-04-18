Россиян призвали не ждать возвращения нормальных ставок по кредитам

В ближайшее время ждать в России нормальных ставок по ипотеке и потребительским кредитам не следует. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Зампред правления Сбербанка допустил снижение ипотечных ставок к концу мая

По его мнению, на заседании 25 апреля Центробанк РФ, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%, а это значит, что снижения кредитных ставок, например, до 10%, в обозримом будущем не произойдёт.

«Есть благоприятные признаки... Но годовые темпы роста цен всё ещё высоки, внешнерыночные условия существенно ухудшились, на геополитическом треке по-прежнему преобладает неопределенность», - добавил эксперт.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, ключевая ставка может «на какое-то время задержаться» на уровне 21%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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