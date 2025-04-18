Аффлек пожаловался на неудобные костюмы Бэтмена

Аффлек, сыгравший Брюса Уэйна/Бэтмена у Зака Снайдера, пожаловался, что создатели костюмов вообще не думают об удобстве владельца. Кроме того, в них «ужасно жарко».

«Они не дышат... Поэтому начинаешь жутко потеть... просто обливаешься потом... ты моментально выматываешься», - заключил актёр.

Ранее Аффлек признался, что с большим удовольствием сыграл бы в фильме режиссёра Кристофера Нолана, который снял трилогию о Бэтмене с Кристианом Бейлом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

