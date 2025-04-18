Губернатор Филимонов объявил, что в Вологодской области закрылось более 200 алкомаркетов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что в его регионе осталось только 390 из 610 магазинов, торгующих спиртным. Об этом он сообщил в интервью KP.RU.
Филимонов отметил, что считает такую статистику положительным эффектом от введения его ограничительных мер. С 1 марта этого года в области ограничили продажу алкоголя по будням с 12 до 14 часов. В выходные его можно купить с 8 до 23 часов.
Губернатор также рассказал, что благодаря новому закону количество преступлений в состоянии аффекта снизилось на 31%. По его словам, смертность в регионе уменьшилась, а число ДТП с участием пьяных водителей упало на 49% .
Ранее пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова сообщила НСН, что в регионе не существует черного рынка алкоголя.
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