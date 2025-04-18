Губернатор Филимонов объявил, что в Вологодской области закрылось более 200 алкомаркетов

Филимонов отметил, что считает такую статистику положительным эффектом от введения его ограничительных мер. С 1 марта этого года в области ограничили продажу алкоголя по будням с 12 до 14 часов. В выходные его можно купить с 8 до 23 часов.

Губернатор также рассказал, что благодаря новому закону количество преступлений в состоянии аффекта снизилось на 31%. По его словам, смертность в регионе уменьшилась, а число ДТП с участием пьяных водителей упало на 49% .

Ранее пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова сообщила НСН, что в регионе не существует черного рынка алкоголя.

