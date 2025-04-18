РЖД заморозили цены на билеты на «Сапсаны» и «Ласточки»

Цены на билеты будут действовать только один день — 9 мая, отметили в материале. Эта акция приурочена к 80-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.

За сниженную сумму можно будет уехать из Москвы в Санкт-Петербург и Иваново и обратно. Жителям Северной столицы также будет доступен маршрут до Пскова. На цены не должны влиять ни динамика спроса, ни количество оставшихся мест, уточняется в публикации.

Ранее глава компании «Российские железные дороги» Олег Белозеров рассказал, что самым востребованным железнодорожным направлением у россиян стал маршрут Москва – Санкт-Петербург, напоминает НСН.

