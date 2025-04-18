РСТ: Вместо Анапы принять туристов сможет Крым
Туристов, планировавших поехать на пляжи Анапы, сможет принять Крым. Об этом заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
По его словам, процесс перераспределения уже идёт, при этом крымские власти и туристический бизнес сообщают о росте летних бронирований на 50%.
«Крым в последнее время был серьёзно недозагружен, туда и перераспределится высокий спрос, причем без явного повышения цен. Соседние с Анапой курорты уже загружены неплохо», - заключил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Анапе и Темрюкском районе нельзя открывать курортный сезон из-за экологической катастрофы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru