РСТ: Вместо Анапы принять туристов сможет Крым

По его словам, процесс перераспределения уже идёт, при этом крымские власти и туристический бизнес сообщают о росте летних бронирований на 50%.

«Крым в последнее время был серьёзно недозагружен, туда и перераспределится высокий спрос, причем без явного повышения цен. Соседние с Анапой курорты уже загружены неплохо», - заключил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Анапе и Темрюкском районе нельзя открывать курортный сезон из-за экологической катастрофы, сообщает RT.

