СМИ: спрос на ипотеку для IT-специалистов оказался ниже ожиданий Минцифры РФ

Спрос на программу льготной ипотеки для IT-сотрудников оказался ниже ожиданий Минцифры РФ. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка, банки и застройщиков. Они объяснили это сложностью получения кредита, а также тем, что ряд IT-компаний развивают собственные ипотечные программы.

При этом и застройщики, и банкиры рассчитывают, что программа наберет популярность и число заявок на льготную ипотеку начнет расти после спада осенью и зимой.