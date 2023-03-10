СМИ: спрос на ипотеку для IT-специалистов оказался ниже ожиданий Минцифры РФ

Спрос на программу льготной ипотеки для IT-сотрудников оказался ниже ожиданий Минцифры РФ. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка, банки и застройщиков. Они объяснили это сложностью получения кредита, а также тем, что ряд IT-компаний развивают собственные ипотечные программы.

При этом и застройщики, и банкиры рассчитывают, что программа наберет популярность и число заявок на льготную ипотеку начнет расти после спада осенью и зимой.

СМИ: в России предложили запустить всеобщую ипотеку под 5%

Программа льготной ипотеки для IT-сотрудников под 5% годовых с первоначальным взносом не менее 15% была запущена в России в мае прошлого года на фоне массового отъезда за границу таких специалистов. Правительство предполагало, что мера поможет вернуть часть из них и удержать в стране оставшихся айтишников.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне в ходе заседания правительства сообщил, что в России условия предоставления льготного ипотечного кредитования решено было расширить, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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