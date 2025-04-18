«Нечего обсуждать»: Расторгуев оценил новые санкции Зеленского

По его словам, новый указ президента Украины Владимира Зеленского, вводящий против него рестрикции сроком на 10 лет - это «масло масляное».

«Здесь даже обсуждать нечего», - заключил певец, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Зеленский подписал указ о персональных 10-летних санкциях против 20 российских деятелей культуры и спорта, в том числе Расторгуева, а также певцов Шамана, Александра Розенбаума и Гарика Сукачёва, сообщает RT.

