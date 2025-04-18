Нарышкин связал непризнание власти талибов с действиями Запада
Россия считает, что международное признание нынешнего правительства Афганистана неизбежно, однако этому препятствуют действия западных стран, стремящихся сохранить нестабильность в регионе. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) по итогам визита главы ведомства Сергея Нарышкина в Азербайджан.
Нарышкин 17-18 апреля участвовал в конференции в Баку, посвященной вопросам безопасности и развития Афганистана. В ходе визита он также провел переговоры с руководством разведывательных структур Азербайджана и представителями спецслужб других стран.
Как сообщили в ведомстве, директор СВР положительно оценил работу афганских властей в сфере государственного строительства и выразил уверенность в перспективе их легитимизации на международной арене. Вместе с тем он отметил, что западные страны продолжают блокировать финансовые активы Афганистана, сохранять санкционное давление и поддерживать антиправительственные силы через спецслужбы.
По мнению Нарышкина, аналогичный подход Запад применяет и к другим государствам, включая Сирию, Ирак и ряд стран Африки. Он подчеркнул необходимость расширения сотрудничества разведывательных ведомств на принципах равноправия для защиты национальных интересов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru