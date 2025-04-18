Нарышкин связал непризнание власти талибов с действиями Запада

Россия считает, что международное признание нынешнего правительства Афганистана неизбежно, однако этому препятствуют действия западных стран, стремящихся сохранить нестабильность в регионе. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) по итогам визита главы ведомства Сергея Нарышкина в Азербайджан.

Нарышкин 17-18 апреля участвовал в конференции в Баку, посвященной вопросам безопасности и развития Афганистана. В ходе визита он также провел переговоры с руководством разведывательных структур Азербайджана и представителями спецслужб других стран.