Нарышкин связал непризнание власти талибов с действиями Запада

Россия считает, что международное признание нынешнего правительства Афганистана неизбежно, однако этому препятствуют действия западных стран, стремящихся сохранить нестабильность в регионе. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) по итогам визита главы ведомства Сергея Нарышкина в Азербайджан.

Нарышкин 17-18 апреля участвовал в конференции в Баку, посвященной вопросам безопасности и развития Афганистана. В ходе визита он также провел переговоры с руководством разведывательных структур Азербайджана и представителями спецслужб других стран.

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Как сообщили в ведомстве, директор СВР положительно оценил работу афганских властей в сфере государственного строительства и выразил уверенность в перспективе их легитимизации на международной арене. Вместе с тем он отметил, что западные страны продолжают блокировать финансовые активы Афганистана, сохранять санкционное давление и поддерживать антиправительственные силы через спецслужбы.

По мнению Нарышкина, аналогичный подход Запад применяет и к другим государствам, включая Сирию, Ирак и ряд стран Африки. Он подчеркнул необходимость расширения сотрудничества разведывательных ведомств на принципах равноправия для защиты национальных интересов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ЗападАфганистанТалибанСергей Нарышкин

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