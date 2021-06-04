«Это моя мечта». Гинцбург готов к работе над единой всемирной вакциной против COVID

Также он прокомментировал заявление генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева о том, что сейчас проходят первые испытания комбинации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» от Центра имени Гамалеи с китайскими вакцинами. Гинцбург заявил, что пока этот вопрос не определен.

«В Китае очень много вакцин, если Дмитриев скажет, с какими вакцинами он хочет, чтобы мы комбинировали, тогда, может, я и могу что-то сказать. Вопрос очень неопределенный. Я как специалист не могу по нему ничего сказать», - ответил ученый.

Также директор Центра имени Гамалеи скептически отозвался о перспективах признания «объединенной» вакцины западными регуляторами.

«Каждая регистрация вакцины западными регуляторами это минус от западной "бигфармы" (фармацевтической промышленности – прим. НСН) нескольких миллиардов долларов. А, может, и нескольких десятков миллиардов долларов. Никто добровольно их не отдаст», - отметил специалист.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что россиянам стоит не выбирать вакцину для прививки, а прививаться.

