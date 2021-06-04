«Это моя мечта». Гинцбург готов к работе над единой всемирной вакциной против COVID
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что для этого нужен человек, который бы объединил усилия ученых, и назвал того, кто бы им мог стать.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что всегда мечтал, чтобы ученые всего мира объединились вокруг создания одной вакцины против COVID.
«Я не помню, кто написал песню "Если бы парни всей земли вместе за руки взяться могли". Это моя любимая песня. Я не помню, кто ее написал, но она очень правильная. Я готов к этим "парням" присоединиться. Только вот кто нас объединит? Вы подыщите, я стану под знамена этого замечательного человека. Если Владимир Владимирович сможет, то отлично», - заявил Гинцбург.
Также он прокомментировал заявление генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева о том, что сейчас проходят первые испытания комбинации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» от Центра имени Гамалеи с китайскими вакцинами. Гинцбург заявил, что пока этот вопрос не определен.
«В Китае очень много вакцин, если Дмитриев скажет, с какими вакцинами он хочет, чтобы мы комбинировали, тогда, может, я и могу что-то сказать. Вопрос очень неопределенный. Я как специалист не могу по нему ничего сказать», - ответил ученый.
Также директор Центра имени Гамалеи скептически отозвался о перспективах признания «объединенной» вакцины западными регуляторами.
«Каждая регистрация вакцины западными регуляторами это минус от западной "бигфармы" (фармацевтической промышленности – прим. НСН) нескольких миллиардов долларов. А, может, и нескольких десятков миллиардов долларов. Никто добровольно их не отдаст», - отметил специалист.
Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что россиянам стоит не выбирать вакцину для прививки, а прививаться.
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