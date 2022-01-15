В Туве зафиксировали первые два случая «омикрона»

«В нашей республике зафиксированы первые случаи заражения штаммом «омикрон». Двое заболевших находятся под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений», — написал он в Instagram.

Как отметил Ховалыга, медики ждут, когда вернутся остальные анализы, отправленные в Иркутский научно-исследовательский противочумной институт Сибири и Дальнего Востока. Его ученые изучают именно новый штамм COVID-19.

Ранее вирусолог Сергей Нетёсов предупредил россиян, что тканевые маски не спасут их от «омикрона»: он советует купить хотя бы медицинские.

«Есть люди, которые заменяют медицинские маски обычными тканевыми. Так вот, у таких масок защитный эффект минимальный. У них, скорее, эффект маскировочный, а не защитный. Маски, которые являются тканевыми и продаются с обезьянками, с мышами, с чем угодно – почти не защищают. Главное, что сейчас происходит в Европе – это отход от тканевых самодельных масок к маскам более профессиональным. Если у медицинских масок 70% защиты, то у респираторов около 85-95%», - объяснил Нетёсов «Радиоточке НСН».

