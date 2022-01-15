В Туве зафиксировали первые два случая «омикрона»
В Туве зарегистрировали сразу два случая заболевания омикрон-штаммом коронавируса. Заражение зарегистрировано впервые, рассказал глава региона Владислав Ховалыг.
«В нашей республике зафиксированы первые случаи заражения штаммом «омикрон». Двое заболевших находятся под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений», — написал он в Instagram.
Как отметил Ховалыга, медики ждут, когда вернутся остальные анализы, отправленные в Иркутский научно-исследовательский противочумной институт Сибири и Дальнего Востока. Его ученые изучают именно новый штамм COVID-19.
Ранее вирусолог Сергей Нетёсов предупредил россиян, что тканевые маски не спасут их от «омикрона»: он советует купить хотя бы медицинские.
«Есть люди, которые заменяют медицинские маски обычными тканевыми. Так вот, у таких масок защитный эффект минимальный. У них, скорее, эффект маскировочный, а не защитный. Маски, которые являются тканевыми и продаются с обезьянками, с мышами, с чем угодно – почти не защищают. Главное, что сейчас происходит в Европе – это отход от тканевых самодельных масок к маскам более профессиональным. Если у медицинских масок 70% защиты, то у респираторов около 85-95%», - объяснил Нетёсов «Радиоточке НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+27 179 / сут.
Умерли
321 тыс.+723 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 584 / сут.
- В Туве зафиксировали первые два случая «омикрона»
- В ГИБДД раскрыли причины ДТП с автобусом на юге Москвы
- До девяти человек увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
- Первые шесть самолетов с миротворцами ОДКБ вернулись в Россию из Казахстана
- Путин поздравил сотрудников и ветеранов СК с годовщиной образования ведомства
- Пять человек пострадали в ДТП на юго-западе Москвы
- Российские миротворцы ОДКБ вылетели на родину из Казахстана
- В Роспотребнадзоре рассказали об увеличении числа антител-мусорщиков после COVID-19
- СМИ: США вынесут украинский кризис на обсуждение в Совбезе ООН
- В Казахстане создали общественный социальный фонд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru