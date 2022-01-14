Попова: Меры борьбы с COVID-19 также эффективны против «омикрона»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 14 января на брифинге заявила, что все разработанные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией актуальны и эффективны против нового штамма «омикрон».

Вирусолог назвал ревакцинацию способом защиты от омикрон-штамма

«Он так же неустойчив на поверхностях окружающей среды, если мы их обрабатываем своевременно», - сказала Попова.

По ее словам, разработанные ранее меры борьбы с вирусом необходимо использовать и против нового штамма.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что необходимо серьезно отнестись к ношению масок и респираторов для сглаживания надвигающейся волны коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусРоссия
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