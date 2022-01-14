Врач предупредил о возможном усилении симптомов «омикрона»
Выводы о легкой форме течения омикрон-штамма пока преждевременны. Такое мнение высказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
Он отметил, что похожая ситуация уже наблюдалась в начале пандемии коронавируса.
«Кгда пандемия только начиналась, первые два месяца у нас тоже были лёгкие пациенты, а потом это стало рушиться и начались тяжёлые формы заболевания. Поэтому делать какие-то оптимистические прогнозы я бы не стал», — подчеркнул Осипов в беседе с «Радио 1».
Врач также обрати внимание на то, что «омикрон» может затрагивать и легкие. Осипов рассказал, что в Домодедовской больнице наблюдался больной с пневмонией, которую вызвал «омикрон».
По словам врача, сейчас всем важно соблюдать антиковидные ограничения, так как есть риск того, что легкие и средние случаи «омикрона» могут перегрузить систему здравоохранения.
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