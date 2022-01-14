Врач предупредил о возможном усилении симптомов «омикрона»

«Кгда пандемия только начиналась, первые два месяца у нас тоже были лёгкие пациенты, а потом это стало рушиться и начались тяжёлые формы заболевания. Поэтому делать какие-то оптимистические прогнозы я бы не стал», — подчеркнул Осипов в беседе с «Радио 1».

Врач также обрати внимание на то, что «омикрон» может затрагивать и легкие. Осипов рассказал, что в Домодедовской больнице наблюдался больной с пневмонией, которую вызвал «омикрон».

По словам врача, сейчас всем важно соблюдать антиковидные ограничения, так как есть риск того, что легкие и средние случаи «омикрона» могут перегрузить систему здравоохранения.

