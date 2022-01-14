Врач предупредил о возможном усилении симптомов «омикрона»

Выводы о легкой форме течения омикрон-штамма пока преждевременны. Такое мнение высказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Он отметил, что похожая ситуация уже наблюдалась в начале пандемии коронавируса.

Роспотребнадзор: «Омикрон» представляет угрозу для детей

«Кгда пандемия только начиналась, первые два месяца у нас тоже были лёгкие пациенты, а потом это стало рушиться и начались тяжёлые формы заболевания. Поэтому делать какие-то оптимистические прогнозы я бы не стал», — подчеркнул Осипов в беседе с «Радио 1».

Врач также обрати внимание на то, что «омикрон» может затрагивать и легкие. Осипов рассказал, что в Домодедовской больнице наблюдался больной с пневмонией, которую вызвал «омикрон».

По словам врача, сейчас всем важно соблюдать антиковидные ограничения, так как есть риск того, что легкие и средние случаи «омикрона» могут перегрузить систему здравоохранения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры