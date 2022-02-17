«Прицепились к Тургеневу!»: В Госдуме признали проблемы с контролем мата в интернете

Законодательно контролировать употребление мата в интернете крайне проблематично из-за позиции самих площадок и воспитания россиян, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

По данным РБК, употребление нецензурной лексики в интернете сократилось всего на 1% за год действия закона, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать противоправный контент.