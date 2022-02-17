«Прицепились к Тургеневу!»: В Госдуме признали проблемы с контролем мата в интернете
Вседозволенность и мат в интернете – это не свобода, а анархия и падение нравов, сказал НСН Александр Шолохов.
Законодательно контролировать употребление мата в интернете крайне проблематично из-за позиции самих площадок и воспитания россиян, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
По данным РБК, употребление нецензурной лексики в интернете сократилось всего на 1% за год действия закона, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать противоправный контент.
«Принимая этот закон, мы понимали, что механизмы его реализации крайне проблематичны. Отследить весь объем происходящего в интернете практически невозможно. В значительной степени здесь приходится полагаться на порядочность, уровень грамотности и воспитания тех, кто выходит в интернет. Если платформа сама не следит, а зачастую даже поощряет использование нецензурной лексики, что тут можно поделать, ведь это терабайты информации, которую невозможно отфильтровать физически», - сказал Шолохов.
По его словам, есть и «казусы» со стороны проверяющих, порождающие сомнения в компетентности сотрудников Роскомнадзора.
«Я сейчас сижу в некотором оцепенении, потому что в Ростове Роскомнадзор подал в суд на издание, процитировавшее Тургенева. В этой цитате старорусское, немного устаревшее слово, но по словарю Даля это «незаконнорожденный ребенок». Очевидно, на момент написания Тургеневым это не несло никакого нецензурного значения, тем не менее, Роскомнадзор подал в суд, и можно говорить о компетентности тех, кто занимается такой деятельностью. В одних местах используется совершенно площадная брань низкого сорта, практически на трех аккордах, крайне простая, похабная и вызывающая ощущение, что на тебя ведро помоев вылили. А с другой стороны, к Тургеневу нашли, где прицепиться. Я привел казусную ситуацию, но закон работает скверно. В целом здесь можно рассчитывать в большей степени на позицию самих соцсетей и общества, физически, на мой взгляд, это вычистить невозможно», - посетовал парламентарий.
Шолохов также отметил, что не надо путать вседозволенность со свободой, а контролировать следует в первую очередь образование.
«Мы уходим в тему законодательства каждый раз, когда у нас есть какие-то негативные проявления в обществе. Я не сторонник того, чтобы держать, запрещать или не пущать. Но с другой стороны, вседозволенность – это не свобода, а анархия и падение нравов, которое мы, к сожалению, во многом наблюдаем. Но здесь вопрос к духовным составляющим и прежде всего – к просвещению, вот с чего надо начинать, это те источники, которые необходимо контролировать в первую очередь», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В конце декабря дизайнер Артемий Лебедев обматерил в соцсетях Следственный комитет России после того, как его вызвали к следователю из-за поста в соцсетях о святых мощах.
В начале февраля, российская фигуристка Анастасия Мишина не сумела разобрать вопрос, заданный ей на английском языке на Олимпиаде в Пекине, и нецензурно ответила: «Я ни**** (ничего) не поняла».
Ранее известный актер Михаил Боярский говорил НСН, что отрицательно относится к открытию «Музея мата» в Санкт-Петербурге. При этом он признал, что «мат сейчас завладевает всем». «А самое главное - это дети, которые уже матерятся, не зная смысла этих слов. Это ужасно», - посетовал Боярский.
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