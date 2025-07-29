Глава белгородского села Борки пострадала при атаке дрона ВСУ

Украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль руководителя администрации села Борки Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадали глава территориальной администрации Рябикина Татьяна Владимировна и водитель», - отметил губернатор.

Чиновница получила осколочное ранение плеча, водитель - баротравму. Гладков добавил, что машина была повреждена.

Ранее при атаке БПЛА получил ранение глава Беловского района Курской области Николай Волобуев. У чиновника обнаружили переломы лучевой кости и костей таза, он перенес операцию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиБеспилотникиБелгородская область

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