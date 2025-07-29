Глава белгородского села Борки пострадала при атаке дрона ВСУ
Украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль руководителя администрации села Борки Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Пострадали глава территориальной администрации Рябикина Татьяна Владимировна и водитель», - отметил губернатор.
Чиновница получила осколочное ранение плеча, водитель - баротравму. Гладков добавил, что машина была повреждена.
Ранее при атаке БПЛА получил ранение глава Беловского района Курской области Николай Волобуев. У чиновника обнаружили переломы лучевой кости и костей таза, он перенес операцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru