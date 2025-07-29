В Петербурге возбуждено дело о теракте после попытки поджога в банке

Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по статье о теракте после инцидента в отделении банка в городе Пушкине. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления СК.

По данным ведомства, 27-летний мужчина попытался поджечь бутылку с горючей жидкостью в помещении финансового учреждения на Октябрьском бульваре. Пострадавших в результате происшествия нет — нападавшего задержали на месте.

ФСБ задержала трех человек, планировавших поджоги в Краснодарском крае

В полиции уточнили, что у задержанного было несколько бутылок с зажигательной смесью, однако они не сработали. По предварительным данным, мужчина действовал по указанию неустановленных лиц, которые склоняли его к совершению преступления.

Согласно открытым источникам, офис, где произошел инцидент, предположительно принадлежит банку «Санкт-Петербург», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:Уголовное ДелоСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры