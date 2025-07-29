В Петербурге возбуждено дело о теракте после попытки поджога в банке
Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по статье о теракте после инцидента в отделении банка в городе Пушкине. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления СК.
По данным ведомства, 27-летний мужчина попытался поджечь бутылку с горючей жидкостью в помещении финансового учреждения на Октябрьском бульваре. Пострадавших в результате происшествия нет — нападавшего задержали на месте.
В полиции уточнили, что у задержанного было несколько бутылок с зажигательной смесью, однако они не сработали. По предварительным данным, мужчина действовал по указанию неустановленных лиц, которые склоняли его к совершению преступления.
Согласно открытым источникам, офис, где произошел инцидент, предположительно принадлежит банку «Санкт-Петербург», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru