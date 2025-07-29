Миронов предложил выкупить Аляску в ответ на идею о покупке Командорских островов
России следует рассмотреть возможность приобретения Аляски, если США претендуют на покупку Командорских островов. Об этом написал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
«В Штатах рассуждают о покупке Командорских островов у России. А может, это мы лучше у них Аляску выкупим?» - предложил политик.
Как отметил Миронов, президент США Дональд Трамп как бизнесмен привык мыслить категориями «купи – продай» и не учитывает, что на этих землях живут люди. Лидер справедливороссов подчеркнул, что российские территории останутся под контролем Москвы, а американцы «перебьются».
Ранее американский подполковник Джеффри Фриц предложил обсудить покупку США у РФ Командорских островов за $15 млрд. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту идею, отметила, что военный мог бы за эти деньги частично погасить госдолг Вашингтона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru