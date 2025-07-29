МВД опровергло данные о запрете на автомобили с правым рулем

Запрет на покупку-продажу и эксплуатацию автомобилей с правым расположением руля не планируется вводить в России. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, сведения в СМИ о таких ограничениях, якобы готовящихся в рамках Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года, не соответствуют действительности.

«Акцент планируется сделать на проведении... просветительской работы с водителями автомобилей данной категории, а также на механизмах взаимной адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры с учетом особенностей установленного порядка дорожного движения», - написала Волк в своем Telegram-канале.

Представитель МВД призвала журналистов и блогеров не допускать неверного толкования документов, касающихся деятельности министерства.

Ранее в МВД опровергли сообщения о масштабной утечке 16 млрд паролей.

