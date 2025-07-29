Трамп похвастался, что остановил «около пяти войн»

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановил пять вооруженных конфликтов. Об этом он рассказал на открытии нового гольф-поля в его клубе Trump International Golf Links в шотландском Абердине, передает Sky News.

Политик напомнил, что накануне удалось урегулировать конфликт между Таиландом и Камбоджей.

«Но вообще мы остановили уже около пяти войн. Это намного важнее, чем игра в гольф, как бы сильно я его ни любил», - указал Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что американский лидер обсудит с главой правительства Великобритании Киром Стармером способы завершения конфликта вокруг Украины.

