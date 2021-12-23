Дизайнер Лебедев обматерил Следственный комитет

Он высказал мнение, что руководитель Следственного комитета должен был сдавать «экзамен по научному атеизму», чтобы стать членом КПСС.

Далее Лебедев в нецензурной форме указал Следственному комитету, куда надо «засунуть» мощи «всех святых на свете», упомянув при этом Зевса.

Дизайнер опубликовал документ, где указано, что ему надлежит явиться для дачи показаний в следственный отдел в связи с публикацией «нецензурных высказываний о святых мощах».

Ранее Лебедев нецензурно отозвался о мощах святых и раскритиковал людей, которые им поклоняются, напоминает РИА Новости.

Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев, глупо придавать слишком большое внимание мнению Лебедева о вероисповедании.

