Дизайнер Лебедев обматерил Следственный комитет

Дизайнер Артемий Лебедев опубликовал нецензурные высказывания в адрес Следственного комитета России после того, как его вызвали к следователю из-за поста в соцсетях о святых мощах.

«Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость? Ну или где и когда родились те ***, которые пришли в тебя работать, чтобы присылать мне подобные запросы? Кто их учил?» - написал Лебедев в Telegram.

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Он высказал мнение, что руководитель Следственного комитета должен был сдавать «экзамен по научному атеизму», чтобы стать членом КПСС.

Далее Лебедев в нецензурной форме указал Следственному комитету, куда надо «засунуть» мощи «всех святых на свете», упомянув при этом Зевса.

Дизайнер опубликовал документ, где указано, что ему надлежит явиться для дачи показаний в следственный отдел в связи с публикацией «нецензурных высказываний о святых мощах».

Ранее Лебедев нецензурно отозвался о мощах святых и раскритиковал людей, которые им поклоняются, напоминает РИА Новости.

Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев, глупо придавать слишком большое внимание мнению Лебедева о вероисповедании.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РелигияСледственный КомитетСоцсети
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