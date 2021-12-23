Дизайнер Лебедев обматерил Следственный комитет
Дизайнер Артемий Лебедев опубликовал нецензурные высказывания в адрес Следственного комитета России после того, как его вызвали к следователю из-за поста в соцсетях о святых мощах.
«Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость? Ну или где и когда родились те ***, которые пришли в тебя работать, чтобы присылать мне подобные запросы? Кто их учил?» - написал Лебедев в Telegram.
Он высказал мнение, что руководитель Следственного комитета должен был сдавать «экзамен по научному атеизму», чтобы стать членом КПСС.
Далее Лебедев в нецензурной форме указал Следственному комитету, куда надо «засунуть» мощи «всех святых на свете», упомянув при этом Зевса.
Дизайнер опубликовал документ, где указано, что ему надлежит явиться для дачи показаний в следственный отдел в связи с публикацией «нецензурных высказываний о святых мощах».
Ранее Лебедев нецензурно отозвался о мощах святых и раскритиковал людей, которые им поклоняются, напоминает РИА Новости.
Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев, глупо придавать слишком большое внимание мнению Лебедева о вероисповедании.
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