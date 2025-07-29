Закрытие сразу нескольких ресторанов в районе Патриарших прудов в центре Москвы из-за подорожавшей аренды не является признаком «увядания» модного места, однако арендная плата для заведений действительно растет, заявил в интервью НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Ранее светские СМИ со скорбью сообщили, что волна закрытий ресторанов на Патриарших набирает обороты, поскольку «аренда не щадит никого». В этой связи завсегдатаи модного места предположили, что сценарий «увядания Патриков» неизбежен. Миронов объяснил, что эта проблема не связана с конкретным районом столицы.