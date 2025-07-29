Последняя капля: Почему закрываются рестораны на Патриках

Повышение стоимости аренды – это проблема, добивающая рестораны по всей Москве, сказал в эфире НСН Сергей Миронов, напугав ростом числа закрытых заведений к концу года.

Закрытие сразу нескольких ресторанов в районе Патриарших прудов в центре Москвы из-за подорожавшей аренды не является признаком «увядания» модного места, однако арендная плата для заведений действительно растет, заявил в интервью НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Ранее светские СМИ со скорбью сообщили, что волна закрытий ресторанов на Патриарших набирает обороты, поскольку «аренда не щадит никого». В этой связи завсегдатаи модного места предположили, что сценарий «увядания Патриков» неизбежен. Миронов объяснил, что эта проблема не связана с конкретным районом столицы.

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«Модные места на Патриарших останутся, я не думаю, что там что-то изменится. Такая проблема с арендой не только на Патриках, а по всей Москве, такая проблема есть и в торговых центрах. Это общая проблема на сегодняшний день в Москве. Этот конкретный ресторан закроется, а дальше собственник либо сдаст это место по той аренде, которую хочет, либо ее просто снизит, и зайдут новые арендаторы», - сказал Миронов.

По его мнению, рост арендной платы стал «последней каплей», добившей рестораны.

«С каждым годом аренда повышается и повышается, поскольку в договорах предусмотрена ее ежегодная индексация. Сегодня ресторанный рынок не растет, у него спад. Многие рестораны показали в первых двух кварталах 2025 года результат ниже, чем в прошлом году. Соответственно, они не могут платить аренду, которая поднялась. А еще в ресторанах подорожали продукты, повысилась стоимость оплаты труда, сотрудников не хватает… Все поднялось, и аренда – это последняя капля, которая добивает рестораны. Собственники часто не идут навстречу, не хотят соглашаться на какие-то скидки. Закрытий очень много, а к концу года их будет гораздо больше», - заключил собеседник НСН.
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За год на Патриарших прудах уже закрылись рестораны Uilliam’s, Cutta Cutta, Cape, Aquatica Champagne Charlie’s Bistro, 0,75 Please, Amy, а также знаменитый Bocconcino, который работал там 17 лет.

Журналист и телеведущий Владимир Познер ранее заявил «Радиоточке НСН», что не считает элитным район Патриарших прудов, в котором он сам живет. По его мнению, это просто тусовочное место, где много молодежи, а очень богатые люди живут в других районах.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
ТЕГИ:Сергей МироновРесторан

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