Последняя капля: Почему закрываются рестораны на Патриках
Повышение стоимости аренды – это проблема, добивающая рестораны по всей Москве, сказал в эфире НСН Сергей Миронов, напугав ростом числа закрытых заведений к концу года.
Закрытие сразу нескольких ресторанов в районе Патриарших прудов в центре Москвы из-за подорожавшей аренды не является признаком «увядания» модного места, однако арендная плата для заведений действительно растет, заявил в интервью НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Ранее светские СМИ со скорбью сообщили, что волна закрытий ресторанов на Патриарших набирает обороты, поскольку «аренда не щадит никого». В этой связи завсегдатаи модного места предположили, что сценарий «увядания Патриков» неизбежен. Миронов объяснил, что эта проблема не связана с конкретным районом столицы.
«Модные места на Патриарших останутся, я не думаю, что там что-то изменится. Такая проблема с арендой не только на Патриках, а по всей Москве, такая проблема есть и в торговых центрах. Это общая проблема на сегодняшний день в Москве. Этот конкретный ресторан закроется, а дальше собственник либо сдаст это место по той аренде, которую хочет, либо ее просто снизит, и зайдут новые арендаторы», - сказал Миронов.
По его мнению, рост арендной платы стал «последней каплей», добившей рестораны.
«С каждым годом аренда повышается и повышается, поскольку в договорах предусмотрена ее ежегодная индексация. Сегодня ресторанный рынок не растет, у него спад. Многие рестораны показали в первых двух кварталах 2025 года результат ниже, чем в прошлом году. Соответственно, они не могут платить аренду, которая поднялась. А еще в ресторанах подорожали продукты, повысилась стоимость оплаты труда, сотрудников не хватает… Все поднялось, и аренда – это последняя капля, которая добивает рестораны. Собственники часто не идут навстречу, не хотят соглашаться на какие-то скидки. Закрытий очень много, а к концу года их будет гораздо больше», - заключил собеседник НСН.
За год на Патриарших прудах уже закрылись рестораны Uilliam’s, Cutta Cutta, Cape, Aquatica Champagne Charlie’s Bistro, 0,75 Please, Amy, а также знаменитый Bocconcino, который работал там 17 лет.
Журналист и телеведущий Владимир Познер ранее заявил «Радиоточке НСН», что не считает элитным район Патриарших прудов, в котором он сам живет. По его мнению, это просто тусовочное место, где много молодежи, а очень богатые люди живут в других районах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тбилиси обвинил страны Балтии в попытке втянуть Грузию в конфликт с Россией
- От Лермонтова до Мадонны: Что мешает байопикам освоить кассу в прокате
- В Петербурге возбуждено дело о теракте после попытки поджога в банке
- Центробанк повысил курс доллара до 82,22 рубля
- В Донецке дроны ВСУ повредили бизнес-центр и административное здание
- МВД опровергло данные о запрете на автомобили с правым рулем
- Последняя капля: Почему закрываются рестораны на Патриках
- Миронов предложил выкупить Аляску в ответ на идею о покупке Командорских островов
- Подпись «за клубнику» не спасет от блокировки: Как безопасно перевести деньги незнакомцу
- Глава белгородского села Борки пострадала при атаке дрона ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru