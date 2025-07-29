Указание назначения платежа при переводе на незнакомые номера вряд ли поможет защитить счет от блокировки, однако может пригодиться в случае возбуждения уголовного дела по подозрению в дропперстве. Об этом НСН заявил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

Банки в рамках «антиотмывочного» закона начали лишать россиян доступа к их деньгам на месяцы: в отдельных случаях из-за медленной работы службы поддержки разморозка счетов из-за показавшихся подозрительными операций затягивается на 3-6 месяцев вместо 30 дней, пишут «Известия». На задержки жалуются клиенты «МТС Деньги», ВТБ, «Газпромбанка». К блокировке счетов все чаще приводят первые переводы на незнакомые номера. Эксперты советуют при переводе денег знакомым указывать назначение — «подарок» или «помощь». По словам Емелина, маловероятно, что такая формулировка защитит от блокировки номера.