Подпись «за клубнику» не спасет от блокировки: Как безопасно перевести деньги незнакомцу
Указание назначения платежа может помочь при возбуждении уголовного дела по подозрению в дропперстве, сказал НСН Андрей Емелин.
Указание назначения платежа при переводе на незнакомые номера вряд ли поможет защитить счет от блокировки, однако может пригодиться в случае возбуждения уголовного дела по подозрению в дропперстве. Об этом НСН заявил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
Банки в рамках «антиотмывочного» закона начали лишать россиян доступа к их деньгам на месяцы: в отдельных случаях из-за медленной работы службы поддержки разморозка счетов из-за показавшихся подозрительными операций затягивается на 3-6 месяцев вместо 30 дней, пишут «Известия». На задержки жалуются клиенты «МТС Деньги», ВТБ, «Газпромбанка». К блокировке счетов все чаще приводят первые переводы на незнакомые номера. Эксперты советуют при переводе денег знакомым указывать назначение — «подарок» или «помощь». По словам Емелина, маловероятно, что такая формулировка защитит от блокировки номера.
«Если это незнакомый номер, все равно придется выяснять основания этого перевода. Как это проверять, тоже не очень понятно, у банков нет соответствующих полномочий. Кроме как задать вопрос, они больше ничего не могут. Скорее такая формулировка может помочь, когда доходит до возбуждения уголовного дела. Это лучше, чем отсутствие информации об основаниях перевода, но это не гарантия, что вас не заблокируют, потому что для банка назначение платежа — далеко не первый признак, который он проверяет. Есть официально опубликованный критерий, по которому банки должны приостанавливать операции, — там назначение платежа носит скорее факультативный характер», — сказал Емелин.
Ранее первое уголовное дело о так называемом дропперстве – передаче банковского счета мошенникам – возбудили в Москве, в рамках расследования задержана 52-летняя жительница столицы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru