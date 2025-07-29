От Лермонтова до Мадонны: Что мешает байопикам освоить кассу в прокате
Успех фильмов-биографий в прокате зависит от качества самих картин, однако правильный выбор главного героя тоже имеет значение, заявил НСН Давид Шнейдеров.
Байопики - сложный жанр, поскольку важно соблюсти баланс фактов биографии и художественного вымысла, при этом любая подобная картина может столкнуться с негативной зрительской оценкой, заявил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
По данным исследования, представленного компанией Wanta Group, только 19% зрителей в кинотеатрах отдают предпочтение байопикам, 30% смотрят такие фильмы дома. Среди картин, основанных на биографии известных личностей, особой популярностью пользуются проекты о музыкантах (21%) и писателях (20%). При этом 62% аудитории готовы закрыть глаза на исторические неточности, если сюжет эмоционально захватывает. Как подчеркнул Шнейдеров, Россия не единственная страна, где байопики не пользуются широкой популярностью.
«Байопики во всем мире не относятся к самому популярному жанру. В США фильмы "Никсон", "Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе" не собирали много. Байопики – сложный жанр. Нужно, чтобы это было реально про человека, но важна и доля вымысла. У любой такой картины есть хейтеры и обожатели. Я смотрел фильм "Легенда № 17". Когда вышел из зала, друзья, великие советские хоккеисты, сказали: все вранье от первого до последнего слова, но фильм классный. После выхода "Движения вверх" вдовы баскетболистов, ставших прототипами героев, пытались в суд подать, что все было не так. Однако фильм классный, тут дело не в фигурах, сборную СССР по баскетболу, которая выиграла американцев в последние три секунды, никто не помнит. Важно качество, картины про футболиста Эдуарда Стрельцова и фигуристку Ирину Роднину провалились. Напротив, "Движение вверх" и "Легенда №17" выстрелили», - рассказал он.
В октябре на большие экраны выходит фильм Бакура Бакурадзе «Лермонтов» о последних моментах из жизни поэта Михаила Лермонтова. Как отметил собеседник НСН, несколько факторов могут помешать проекту в прокате.
«Бакур Бакурадзе зарекомендовал себя хорошо. Против него будет играть то, что Лермонтовых очень много. Против также явно будет играть история, которую все время затевает Николай Бурляев о том, что Лермонтова убили едва ли не масоны. Если кино будет хорошим, от души желаю Бакуру удачи», - пояснил кинокритик.
За рубежом же в данный момент разрабатывается сразу несколько байопиков об известных музыкальных артистах. Шнейдеров усомнился, что все запланированные проекты доберутся до зрителя.
«Питер Джексон собирается снять о The Beatles даже уже подобрал актеров для фильма. С Мадонной, которую мне повезло лично знать, картины был бы жестко 18+. Не думаю, что певица даст разрешение на съемку фильма о себе. Про Бритни Спирс был бы очень интересный байопик. Это интересная фигура с драматическими, трагическими перипетиями жизненными», - допустил он.
Ранее музыкальный критик Олег Кармунин в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что в России не хватает байопиков про отечественных артистов. По его словам, экранизации определенно заслуживают истории Филиппа Киркорова, Леонида Агутина и Належдый Кадышевой.
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