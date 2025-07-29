По данным исследования, представленного компанией Wanta Group, только 19% зрителей в кинотеатрах отдают предпочтение байопикам, 30% смотрят такие фильмы дома. Среди картин, основанных на биографии известных личностей, особой популярностью пользуются проекты о музыкантах (21%) и писателях (20%). При этом 62% аудитории готовы закрыть глаза на исторические неточности, если сюжет эмоционально захватывает. Как подчеркнул Шнейдеров, Россия не единственная страна, где байопики не пользуются широкой популярностью.

«Байопики во всем мире не относятся к самому популярному жанру. В США фильмы "Никсон", "Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе" не собирали много. Байопики – сложный жанр. Нужно, чтобы это было реально про человека, но важна и доля вымысла. У любой такой картины есть хейтеры и обожатели. Я смотрел фильм "Легенда № 17". Когда вышел из зала, друзья, великие советские хоккеисты, сказали: все вранье от первого до последнего слова, но фильм классный. После выхода "Движения вверх" вдовы баскетболистов, ставших прототипами героев, пытались в суд подать, что все было не так. Однако фильм классный, тут дело не в фигурах, сборную СССР по баскетболу, которая выиграла американцев в последние три секунды, никто не помнит. Важно качество, картины про футболиста Эдуарда Стрельцова и фигуристку Ирину Роднину провалились. Напротив, "Движение вверх" и "Легенда №17" выстрелили», - рассказал он.