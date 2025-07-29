Центробанк повысил курс доллара до 82,22 рубля
29 июля 202519:05
Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на 30 июля, превысил 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Показатель вырос на 2,64 рубля и достиг 82,2197 рубля. Курс на 29 июля составлял 79,5782 рубля.
При этом евро вырос на 1,79 рубля, Центробанк установил его курс на отметке 94,9976 рубля.
Между тем эксперт банковского рынка Андрей Бархота назвал наиболее выгодным для экономики России курс в интервале 88-108 рублей за доллар.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru