Центробанк повысил курс доллара до 82,22 рубля

Показатель вырос на 2,64 рубля и достиг 82,2197 рубля. Курс на 29 июля составлял 79,5782 рубля.

При этом евро вырос на 1,79 рубля, Центробанк установил его курс на отметке 94,9976 рубля.

Между тем эксперт банковского рынка Андрей Бархота назвал наиболее выгодным для экономики России курс в интервале 88-108 рублей за доллар.

