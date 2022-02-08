«Ни**** не поняла»: Мишина ответила на вопрос после победы фигуристов на ОИ-2022. Видео
Российская фигуристка Анастасия Мишина не сумела разобрать вопрос, заданный ей на английском языке на Олимпиаде в Пекине после победы в командном турнире. «Я ни**** (ничего) не поняла», – призналась на эмоциях чемпионка мира в парном катании во время интервью британскому телеканалу BBC.
Журналист поинтересовался у россиянки, как она перенесла падение с поддержки в произвольной программе. В финальной части партнёр Анастасии Александр Галлямов споткнулся на выходе с поддержки и упал, уронив Мишину на лед.
Другие участники российской сборной перевели Анастасии суть вопроса, после чего она сформулировала ответ. «Это были последние пять секунд программы, так что все нормально», – сказала фигуристка на английском языке.
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