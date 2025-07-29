В Донецке дроны ВСУ повредили бизнес-центр и административное здание
Ряд зданий, в том числе бизнес-центр и жилые дома, получили повреждения в результате ударов украинских беспилотников в Донецке. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования украинских военных преступлений.
Атаки были зафиксированы накануне ночью. В Следственном комитете заявляли о повреждениях домов и гражданской инфраструктуры.
По данным управления, повреждения остекления, фасада, кровли и автомобилей зарегистрировали в бизнес-центре по улице Марьинской, в административном здании на площади Советской, а также в жилых многоквартирных домах в Киевском и Кировском районах. Как сообщили власти, никто не пострадал.
Ранее ВСУ атаковали Донецк реактивной системой залпового огня HIMARS, было повреждено административное здание шахты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru