В Донецке дроны ВСУ повредили бизнес-центр и административное здание

Ряд зданий, в том числе бизнес-центр и жилые дома, получили повреждения в результате ударов украинских беспилотников в Донецке. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования украинских военных преступлений.

Атаки были зафиксированы накануне ночью. В Следственном комитете заявляли о повреждениях домов и гражданской инфраструктуры.

По данным управления, повреждения остекления, фасада, кровли и автомобилей зарегистрировали в бизнес-центре по улице Марьинской, в административном здании на площади Советской, а также в жилых многоквартирных домах в Киевском и Кировском районах. Как сообщили власти, никто не пострадал.

Ранее ВСУ атаковали Донецк реактивной системой залпового огня HIMARS, было повреждено административное здание шахты.

