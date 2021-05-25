«Ужасная пошлость!» Боярский не желает видеть «Музей мата» в Петербурге
Россия – страна мата, поэтому лучше создать музей тишины, в котором мата не будет, считает народный артист РСФСР Михаил Боярский.
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отрицательно относится к открытию «Музея мата» в Санкт-Петербурге. Ранее стало известно, что заведение с таким названием откроется в Северной столице. Соответствующая реклама уже появилась в центре города, и, хотя само учреждение пока не принимает посетителей, объявление о его открытии вызвало общественный резонанс. Судя по комментариям в соцсетях, горожан возмущает как сам факт возникновения такого музея, так и его логотип, на котором усматривается отсылка к известному слову из трех букв. Боярский объяснил, почему он выступает против такого музея.
«У нас страна мата, поэтому вместо музея мата нужно создать музей тишины, сделать капсулу, в которой мата не будет. Это было бы правильней. Мат сейчас завладевает всем. А самое главное - это дети, которые уже матерятся, не зная смысла этих слов. Это ужасно. Пошлость прет, как на буфет. Ужасно!» - возмутился народный артист.
В группе общественников «Центральный район за комфортную среду обитания» появилось голосование, в котором петербуржцы выразили свое отношение к музею. 39% проголосовавших выступили однозначно против такой инициативы. Еще 21% отметили, что любое заведение имеет право на существование, но без громких вывесок.
Тем временем Боярский не согласен с пятой частью респондентов и считает, что музей не может существовать ни в какой форме. «Тогда рядом должен быть музей г***а и музей мочи!» - сыронизировал актер.
Депутат Госдумы Виталий Милонов тоже считает, что «Музей мата» не должен находиться в Санкт-Петербурге.
«Такое заведение неприемлемо для Невского проспекта. Это не соответствует нашей Петербургской традиции. Это никакой не музей, а очередная частная лавка, как музей эротики и так далее, которая пытается собрать деньги с зевак. Я считаю, что заведение должно быть закрыто, а его владельцы подвергнуты административному наказанию», - заявил депутат изданию «Невские новости».
Дизайн музея разработала студия Артемия Лебедева, известного своей любовью к нецензурной лексике. На сайте студии также представлены варианты сувенирной продукции музея.
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