«Ужасная пошлость!» Боярский не желает видеть «Музей мата» в Петербурге

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отрицательно относится к открытию «Музея мата» в Санкт-Петербурге. Ранее стало известно, что заведение с таким названием откроется в Северной столице. Соответствующая реклама уже появилась в центре города, и, хотя само учреждение пока не принимает посетителей, объявление о его открытии вызвало общественный резонанс. Судя по комментариям в соцсетях, горожан возмущает как сам факт возникновения такого музея, так и его логотип, на котором усматривается отсылка к известному слову из трех букв. Боярский объяснил, почему он выступает против такого музея.

«У нас страна мата, поэтому вместо музея мата нужно создать музей тишины, сделать капсулу, в которой мата не будет. Это было бы правильней. Мат сейчас завладевает всем. А самое главное - это дети, которые уже матерятся, не зная смысла этих слов. Это ужасно. Пошлость прет, как на буфет. Ужасно!» - возмутился народный артист.