Притормозить самокаты. Во Франции запрещают их аренду, в России создают «медленные зоны»
Высокие скорости электросамокатов заставляют российские власти создавать специальную инфраструктуру, которая замедлит их движение, а во Франции – отменять аренду.
В столице Франции с началом осени введут запрет на аренду электросамокатов. Мера вступит в силу 1 сентября. Причиной стали многочисленные жалобы на разбросанные по всему Парижу средства передвижения. Об этом пишет газета Sud Ouest.
В России с 1 марта вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения. Установлена предельная скорость для электросамокатов - 25 километров в час.
Чаще всего средствами индивидуальной мобильности (СИМ) пользуются в городах. Чтобы самокатчики не превышали скорость, власти Москвы планируют увеличить количество «медленных зон» – здесь можно передвигаться на СИМ со скоростью от 5 до 15 км/ч. Сейчас в столице около 200 таких зон.
Но владельцы личных самокатов вряд ли будут соблюдать ограничения скорости в «медленных зонах», предположила в интервью НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
«Де-юре эти ограничения будут касаться всех самокатов, но де-факто – только прокатных, потому что у меня есть огромные сомнения, что кто-то из владельцев частных самокатов будет снижать скорость в этих зонах, если их не принудит к этому сам самокат. Принудить может только прокатный самокат, потому что по договоренности города с операторами в определенных зонах, привязываясь к геолокации, выставляется определенная скорость, быстрее которой он ехать не может. Как правило, в Москве это 15-20 км/ч», - сказала Эрдман.
А депутат Госдумы Дмитрий Гусев в интервью НСН призвал приравнять электросамокаты к автомобилям и мотоциклам и обязать владельцев получать водительские права.
«Как только наступает тепло, люди садятся на самокаты: на свои, на арендованные, и начинают сбивать друг друга и людей. Это неправильно. На сегодняшний день никаких законопроектов по этому поводу нет, есть обсуждения. Электросамокаты – это такое же транспортное средство, как и все остальные: машины, мотоциклы, скутеры. К нему надо относиться, как к источнику повышенной опасности и регулировать законодательством. Тот, кто садится на самокат, должен подчиняться правилам дорожного движения. У человека должны быть водительские права», - сказал Гусев.
Российские сенаторы предлагают повысить штрафы для тех, кто передвигается на электросамокатах и велосипедах. Штраф до пяти тысяч рублей в таком случае будет грозить за превышение скорости, две тысячи заплатят граждане за вождение электросамоката вдвоем. Также предлагается наказывать за движение по проезжей части в нарушение ПДД (штраф в две тысячи рублей). Штраф в размере 10 тысяч рублей грозит участникам движения за вождение в нетрезвом виде.
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