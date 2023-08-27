Притормозить самокаты. Во Франции запрещают их аренду, в России создают «медленные зоны»

А депутат Госдумы Дмитрий Гусев в интервью НСН призвал приравнять электросамокаты к автомобилям и мотоциклам и обязать владельцев получать водительские права.

«Как только наступает тепло, люди садятся на самокаты: на свои, на арендованные, и начинают сбивать друг друга и людей. Это неправильно. На сегодняшний день никаких законопроектов по этому поводу нет, есть обсуждения. Электросамокаты – это такое же транспортное средство, как и все остальные: машины, мотоциклы, скутеры. К нему надо относиться, как к источнику повышенной опасности и регулировать законодательством. Тот, кто садится на самокат, должен подчиняться правилам дорожного движения. У человека должны быть водительские права», - сказал Гусев.

Российские сенаторы предлагают повысить штрафы для тех, кто передвигается на электросамокатах и велосипедах. Штраф до пяти тысяч рублей в таком случае будет грозить за превышение скорости, две тысячи заплатят граждане за вождение электросамоката вдвоем. Также предлагается наказывать за движение по проезжей части в нарушение ПДД (штраф в две тысячи рублей). Штраф в размере 10 тысяч рублей грозит участникам движения за вождение в нетрезвом виде.

















