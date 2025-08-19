Психиатр назвал условие для излечения от цифровой зависимости
Самое важное для успешного лечения зависимости от гаджетов - это мотивация, а без нее «цифровые рехабы» будут стоять без дела, заявил НСН Владимир Менделевич.
Идея создания какой-то психологической реабилитации для зависимых от гаджетов и соцсетей хорошая, однако она не будет эффективной, если человек сам не осознал своей проблемы. Об этом НСН рассказал психиатр, психотерапевт, профессор Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич.
Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина предложила создать в России «цифровые рехабы», которые помогали бы гражданам избавиться от желания постоянно сидеть в соцсетях и просматривать короткие видеоролики, пишет «Абзац». Менделевич отметил, что помощь в таких ситуациях оказывать необходимо, однако центры не будут востребованы, если люди не сами не захотят «лечиться».
«То, что необходимо проводить какую-то психологическую реабилитацию лиц с зависимостью и психологическими последствиями от чрезмерного использования гаджетов, это несомненно. И в психотерапии это активнейшим образом используется. Самым главным здесь является мотивация. Идея депутата хорошая, но она никак не решает самый важный этап этого процесса. Те, кто могли бы использовать подобные цифровые рехабы, уже мотивированы, и для них это будет позитивно. Но основная проблема сделать так, чтобы человек осознал психическую проблему, связанную с чрезмерным использованием гаджетов, и включился в эти программы. А будут они очные или цифровые - не имеет значения. Идея неплохая, но, мне кажется, она не будет широко востребованной. Те, кто мотивированы, справятся сами», - рассказал он.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что запрет на использование в школах мобильных телефонов следует распространить на детские оздоровительные лагеря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
