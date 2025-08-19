Идея создания какой-то психологической реабилитации для зависимых от гаджетов и соцсетей хорошая, однако она не будет эффективной, если человек сам не осознал своей проблемы. Об этом НСН рассказал психиатр, психотерапевт, профессор Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина предложила создать в России «цифровые рехабы», которые помогали бы гражданам избавиться от желания постоянно сидеть в соцсетях и просматривать короткие видеоролики, пишет «Абзац». Менделевич отметил, что помощь в таких ситуациях оказывать необходимо, однако центры не будут востребованы, если люди не сами не захотят «лечиться».