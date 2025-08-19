«Нестабильность на политической арене, валютные колыхания, нововведения на правовом поле, безусловно, влияют на возможность выгодно купить жилье в ипотеку. Однако есть наиболее стабильные возможности приобрести недвижимость с минимальными затратами. Так, в 2025 году ипотечная переплата зависит от типа недвижимости. Наиболее правильным решением будет приобрести квартиру в ипотеку в новостройке — она обойдется дешевле, нежели жилье на вторичном рынке. Кроме того, большой первоначальный взнос также уменьшит процентную ставку. Немаловажным фактором являются стабильная работа и официальный доход. Отмечу, что если вы получаете заработную плату через определенный банк, он, как правило, предлагает более выгодные условия по ипотеке. Кроме того, за онлайн-оформление заявления банки готовы снизить ставку на 0,3%. Можно также застраховать жизнь и здоровье, что позволит снизить ставку минимум на 1-1,5%. В целом механизм выгодного оформления ипотеки достаточно обширный, и разумно использовать все эти возможности», — сказал Паршиков.

Также собеседник НСН рассказал о различных видах льготной ипотеки.

«Что касается семейной ипотеки, если первоначальный взнос составит не меньше 20% от стоимости жилья, можно получить кредит под 6% годовых. Сельская ипотека предлагает процентную ставку от 0,1% до 3% в населенных пунктах численностью менее 30 тысяч человек. Дальневосточная ипотека предусматривает процентную ставку в размере 2% годовых — ей могут воспользоваться жители Арктической зоны и Дальнего Востока», — добавил риелтор.

В заключение Паршиков объяснил, как рассчитать стоимость жилья.

«Нужно определиться с типом жилья, которое вы планируете приобрести, а также местностью, где оно находится. Затем следует ознакомиться с ситуацией на рынке: узнать, сколько денег нужно для покупки жилья, и прибавить 10–15% на инфляцию и колебания рынка. Если первоначальный взнос составит 20% от стоимости жилья, на погашение ипотеки может потребоваться от 5 до 13 лет. Перед покупкой жилья рекомендую проверить свой кредитный рейтинг и долговую нагрузку. Тем самым вы избавите себя от бюрократической волокиты и сэкономите свое время. С этим вопросом поможет разобраться специалист в области недвижимости с высоким уровнем опыта на этом поприще», — подытожил он.

Ранее в Госдуме предложили не облагать налогом в России единственное жилье, купленное в ипотеку.

