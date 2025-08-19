В Госдуме пообещали запретить вейпы после 15 сентября

Обсуждение полного запрета вейпов продолжится в Госдуме после окончания каникул 15 сентября, сказал НСН Федот Тумусов. 

В Госдуме продолжается работа над законом о полном запрете вейпов, его обсуждение продолжится после окончания каникул 15 сентября. Об этом НСН заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

В России снова предложили полностью запретить вейпы. В частности, в интервью ТАСС сенатор Вячеслав Тимченко заявил, что зачастую дурной пример детям подают родители, пользующиеся вейпами и иными курительными приспособлениями. Тумусов заверил, что Госдума вернется к этому вопросу после 15 сентября.

«Госдума выступает за полный запрет вейпов, работа идет, несмотря на то, что есть и противники таких радикальных мер. Более подробно мы вернемся к этой теме осенью, когда закончатся каникулы, после 15 сентября», — сказал он.

Ранее психиатр-нарколог Алексей Казанцев заявил, что на гаджетах для курения должен появиться непрерывный видеоряд со звуками одышки и хрипов, чтобы молодежь задумалась о здоровье, обычных предупреждений уже недостаточно.

ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
