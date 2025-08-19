В Госдуме назвали лучшие места для встречи Путина и Зеленского

Он отметил, что, например, Венгрия - дружественная России страна, однако входит в Евросоюз и НАТО, а значит представляет «вражеский лагерь». Поэтому лучше проводить встречу президентов на территории государств, сохранявших нейтралитет.

«Это могут быть и Китай, и Индия, и Бразилия, и Саудовская Аравия. Нет сомнений, что руководство любой из этих стран с удовольствием примет мирный саммит», — указал парламентарий.

Журавлев добавил, что Путин, независимо от места проведения переговоров, сможет достичь впечатляющих для РФ результатов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встречу Путина и Зеленского можно было бы провести в Женеве, сообщает RT.

