В Госдуме назвали лучшие места для встречи Путина и Зеленского
Для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского лучше всего подойдут те страны, которые не поддерживали Киев и не передавали ему оружие. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Он отметил, что, например, Венгрия - дружественная России страна, однако входит в Евросоюз и НАТО, а значит представляет «вражеский лагерь». Поэтому лучше проводить встречу президентов на территории государств, сохранявших нейтралитет.
«Это могут быть и Китай, и Индия, и Бразилия, и Саудовская Аравия. Нет сомнений, что руководство любой из этих стран с удовольствием примет мирный саммит», — указал парламентарий.
Журавлев добавил, что Путин, независимо от места проведения переговоров, сможет достичь впечатляющих для РФ результатов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встречу Путина и Зеленского можно было бы провести в Женеве, сообщает RT.
