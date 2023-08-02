ГИБДД берётся за камеры: Новые штрафы ограничат скорость электросамокатов

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН поддержала увеличение штрафов за превышение скорости и за вождение электросамоката вдвоем. Она отметила, что сотрудники ГИБДД смогут фиксировать подобные нарушения только по камерам.

Так, сенаторы предложат повысить штрафы для тех, кто передвигается на электросамокатах и велосипедах. Штраф до пяти тысяч рублей в таком случае будет грозить за превышение скорости, две тысячи заплатят граждане за вождение электросамоката вдвоем. Также предлагается наказывать за движение по проезжей части в нарушение ПДД (штраф в две тысячи рублей). Штраф в размере 10 тысяч рублей грозит участникам движения за вождение в нетрезвом виде.