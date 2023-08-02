ГИБДД берётся за камеры: Новые штрафы ограничат скорость электросамокатов
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила НСН, что сотрудники ГИБДД будут фиксировать нарушения по камерам.
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН поддержала увеличение штрафов за превышение скорости и за вождение электросамоката вдвоем. Она отметила, что сотрудники ГИБДД смогут фиксировать подобные нарушения только по камерам.
Так, сенаторы предложат повысить штрафы для тех, кто передвигается на электросамокатах и велосипедах. Штраф до пяти тысяч рублей в таком случае будет грозить за превышение скорости, две тысячи заплатят граждане за вождение электросамоката вдвоем. Также предлагается наказывать за движение по проезжей части в нарушение ПДД (штраф в две тысячи рублей). Штраф в размере 10 тысяч рублей грозит участникам движения за вождение в нетрезвом виде.
«Что касается повышения штрафов, я это поддерживаю. Нельзя передвигаться на электросамокате вдвоем, нельзя использовать средство в состоянии алкогольного опьянения. Эти штрафы вполне адекватные. Но на данный момент у ГИБДД нет ни технической возможности отслеживать скорость самоката, ни достаточного количества сотрудников, чтобы зафиксировать все нарушения. Помочь могут только средства фиксации, пилотный проект есть уже в Москве, он будет масштабироваться», - объяснила Эрдман.
Она также подчеркнула, что в ближайшие два-три года будет решен вопрос с инфраструктурой на дорогах. Тогда самокатчикам не нужно будет выезжать на проезжую часть.
«Поправки к ПДД допускают передвижение владельцев и пользователей индивидуальных средств мобильности по проезжей части. По проезжей части всегда должен передвигаться электросамокат, масса которого превышает 35 кг, а также при отсутствии велоинфраструктуры такое допускается. Вся эта инфраструктура – это вопрос времени. Через два-три года все будет в большей степени налажено не только в Москве, но и в регионах. Власти понимают, что подобные средства передвижения никуда не уйдут», - заключила собеседница НСН.
Ранее пресс-секретарь сервиса по аренде электросамокатов Whoosh Юлия Каймолик в беседе с «Радиоточкой НСН» заверила, что транспортное средство не ударит током пользователя даже при поездке по луже, но с электроникой может что-то произойти.
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