Россия передала Украине тысячу тел украинских бойцов

По его словам, обмен был произведён в рамках Стамбульских договорённостей.

«Нам отдали – 19. Так же, как месяц назад», - написал он.

Ранее военный эксперт Александр Сладков заявил, что в России пленных ВСУ «кратно больше», чем российских солдат и офицеров, которые находятся на Украине, сообщает «Свободная пресса».

