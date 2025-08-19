Россия передала Украине тысячу тел украинских бойцов
19 августа 202515:36
Россия передала Украине тысячу тел бойцов украинских Вооружённых сил (ВСУ). Об этом в своём Telegram-канале заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его словам, обмен был произведён в рамках Стамбульских договорённостей.
«Нам отдали – 19. Так же, как месяц назад», - написал он.
Ранее военный эксперт Александр Сладков заявил, что в России пленных ВСУ «кратно больше», чем российских солдат и офицеров, которые находятся на Украине, сообщает «Свободная пресса».
