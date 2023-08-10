В Москве увеличат число медленных зон для электросамокатов

Ранее законодатель обратился к властям города с просьбой ограничить разрешенную скорость для электросамокатов на тротуарах до 10 км/ч.

Как отмечается в ответе Шейкину за подписью заммэра Москвы, руководителя дептранса Максима Ликсутова, для повышения безопасности движения сервисам кикшеринга предъявляют требования по ограничению скорости прокатных электросамокатов до 25 км/ч.

«Также внедряются медленные зоны, скорость движения в которых автоматически снижается до 5-15 километров в час. По состоянию на август 2023 года введено 200 медленных зон», — указано в документе.

Кроме того, в Москве дополнительно прорабатывают вопрос введения медленных зон вблизи социальных объектов с учетом плотности поездок и технических возможностей, а в рамках программ комплексного благоустройства реализуют мероприятия по обустройству велополос и велодорожек.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с RT предложил запретить электросамокаты в крупных городах, «где по тротуарам уже страшно ходить».

